Gigi D'Alessio: "Anche i cinesi e i giapponesi cantano le mie canzoni"

“La mia mia vita l’ho regalata alla musica e la musica mi ha regalato la vita. Il pubblico è la mia famiglia”. Così Gigi D'Alessio nel corso di un'intervista rilasciata al direttore di Panorama, Giorgio Mulè, a margine dell'evento "Panorama d'Italia".

I SUCCESSI ALL'ESTERO - "In Russia il 'Vasco Rossi' di Mosca è venuto a un mio concerto, mi ha invitato a cena e poi ha cantato per me facendomi molti complimenti. Ma forse quello che mi ha stupito più di ogni altra cosa è vedere i cinesi e i giapponesi cantare le mie canzoni".

PROGETTI FUTURI - "Vorrei fare un musical ispirandomi a 'Tu vuo’ fa’ l’americano', perchè io e Carosone abbiamo molto in comune".

ORGOGLIO MERIDIONALE - "Il mezzogiorno è un’altra nazione culturalmente parlando. La nostra lingua madre non è l’italiano”.