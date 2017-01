Gigi D'Alessio, la dedica alla madre nella canzone di Sanremo

Gigi D'Alessio torna a Sanremo dopo 5 anni. Il cantautore napoletano presenterà sul palco dell'Ariston il brano "La prima stella".

Tv Sorrisi e Canzoni ha ascoltato in anteprima i brani in gara della 67esima edizione del festival, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio.

Il brano di D'Alessio - si legge sul noto settimanale - è una struggente invocazione alla madre, scomparsa quando lui era ancora molto giovane. Gigi le racconta la sua vita e il mondo che non ha potuto vedere, e immagina che lei lo guardi dal cielo stellato.