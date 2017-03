Grande entusiasmo all'Auchan Napoli per Gigi D'Alessio

Grande entusiasmo al Centro Commerciale Auchan di Napoli in via Argine per la prima tappa dell'Instore Tour di Gigi D'Alessio.

Tantissimi fan del cantautore napoletano si sono assiepati in fila fin dalle prime ore del pomeriggio per incontrare il proprio beniamino e partecipare al firmacopie del nuovo album "24.02.1967".

"Finalmente potrò incontrarvi tutti in giro per l'Italia", il messaggio di Gigi D'Alessio sui social per i suoi fan.