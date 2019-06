Da sempre legatissimo alla città, oltre che ad alcuni personaggi-simbolo come Pino Daniele, Massimo Troisi e Diego Armando Maradona, Gianni Minà da oggi è ufficialmente cittadino onorario di Napoli. "Con Maradona ho fatto un grosso lavoro di conoscenza. Diego ha molti difetti, ma è leale. Faccio i complimenti al sindaco per come è Napoli oggi", spiega Minà.

"E' uomo libero, coraggioso, un grande giornalista, un vero napoletano", è il commento di de Magistris dopo la cerimonia.