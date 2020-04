Da Totò a "L'Oro di Napoli", Giacomo Furia: vita e carriera di un caratterista d'autore

Parlare di Giacomo Furia, solamente come caratterista, anche se tale accezione andrebbe denominata all'ennesima potenza, sembra riduttivo per un attore che ha calcato con successo il palcoscenico teatrale e ha interpretato personaggi che rimarrano nella storia del cinema italiano.

Stralunato, eccentrico, con una fisionomia marcata, a volte quasi caricaturale, è impossibile non ricordare che, Giacomo Furia, nato ad Arienzo nel casertano, ma residente da sempre al Vomero, iniziò a fare teatro quasi per caso. Entrò in casa di Peppino De Filippo dando lezioni private al figlio per poi avere l'opportunità di esordire a teatro con l'immenso Eduardo De Filippo, divenendo uno degli attori di punta della sua compagnia teatrale. Fino almeno al grande litigio tra i due fratelli e alla decisione, dopo alcuni anni, di abbandonare la compagnia di Eduardo per passare con Peppino. Decisione che Eduardo non gli perdonò mai, troncando ogni rapporto con Giacomo Furia, che ne soffrì molto. Poi l'incontro con il cinema di Totò, partecipando come nobile spalla a film immortali come "La banda degli onesti", dove interpretò tra gli altri l'imbianchino Cardone e "Il medico dei pazzi", dove si fingeva uno dei "pazzi" della Pensione Stella. Ciliegina sulla torta di una carriera solida "L'oro di Napoli", nel quale recitò al fianco di Sophia Loren, nel ruolo del compagno tradito.

In "Giacomo Furia", Vita e carriera di un attore caratterista, (Graus edizioni), con prefazione di Alberto Castellano e postfazione di Filippo Furia, Francesca Crisci traccia un quadro unico e completo della carriera dell'artista, fornendo interessanti retroscena anche sul suo privato.

