Alessandro Gassmann diventa cittadino napoletano: la cerimonia

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris consegnerà ad Alessandro Gassmann la cittadinanza onoraria della Città di Napoli nel corso di una cerimonia che si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 16 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo.

Con il primo cittadino e l'artista ci saranno Nino Daniele Assessore alla cultura e Maurizio De Giovanni. In passato l'attore e regista aveva speso parole splendide nei confronti di Napoli e dei napoletani. "Un luogo straordinario che, come la rete, raccoglie il meglio e il peggio e li fa convivere", spiegò Gassmann in un'intervista.