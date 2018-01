Gaetano Di Vaio sale in cattedra al Suor Orsola Benincasa

Dal carcere di Poggioreale ad un'aula d'università. Gaetano Di Vaio ha più volte stupito e commosso grazie al proprio percorso di vita e stavolta ha sicuramente insegnato qualcosa agli allievi del Suor Orsola Benincasa. Ha, infatti, tenuto una lezione all'interno del ciclo di seminari su arte e mafie diretto da Isaia Sales. Lo ha fatto con la consueta naturalezza insieme alla sua arte: il cinema. Il suo intervento è stato preceduto dalla proiezione del documentario “Largo Baracche”, che racconta la vita di alcuni ragazzi dei Quartieri Spagnoli in cerca di riscatto.

Poi la chiacchierata con i ragazzi ai quali ha parlato dei suoi nove anni in carcere. In una cella di Poggioreale insieme ad altre 21 persone. Ha ricordato l'amicizia che gli ha salvato la vita con un detenuto che gli ha insegnato a scrivere e con il quale teneva una corrispondenza da un capo all'altro della branda. L'uscita dal carcere, il momento più duro quando sei di fronte ad un bivio «e le mortificazioni sono tante. Come quella volta in cui un boss mi rise addosso perché mi ero messo a vendere calzini ed avevo detto di no ad una piazza di spaccio. Adesso lui è all'ergastolo e credo che qualche volta mi avrà visto in tv» ha detto con un pizzico di orgoglio e le lacrime agli occhi.

E poi il rapporto con i figli e la ex moglie fino alla nascita di Figli del Bronx, la casa di produzione con la quale ha inanellato un successo dietro l'altro, ricevendo premi a ripetizione, tra cui riconoscimenti anche al Festival di Venezia. Infine la lettura di un pezzo straziante di “Non mi avrete mai”, il libro in cui racconta la sua esperienza di vita di quello che Sales ha definito senza indugio “il Pasolini di Napoli”.