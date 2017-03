Furore, torna Alessandro Greco: condurrà insieme a Gigi e Ross

Torna Furore con il suo primissimo conduttore, Alessandro Greco. Colui che, per intenderci, nel lontano 1997 portò al successo il game show musicale. Accanto a lui ci saranno Gigi e Ross. Appuntamento da mercoledì 29 marzo su Rai 2.

"Vivo questo ritorno come un regalo: per il pubblico, per me e per la tv", ha spiegato Greco a Il Giornale. "La gente per strada e sui social ha sempre continuato a chiedermi 'quando torna Furore?', come fosse andato in onda fino a ieri".