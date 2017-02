C'è la conferma: la prima delle quattro puntata di Furore, lo show musicale in diretta da Milano, andrà in onda a partire da mercoledì 15 marzo in prima serata. Ne dà notizia Blogo in anteprima.

Il programma vede come conduttori Gigi e Ross che hanno lasciato a Gigi D'Alessio il timone di Made in Sud, in partenza l'8 marzo dall'Auditorium di Napoli.