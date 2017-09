Addio a Fulvio Marzocchella, musicista di talento e grande intrattenitore

Fulvio Marzocchella, batterista, cantante e musicista di talento, innovatore nel mondo dello spettacolo, è morto. Marzocchella aveva 70 anni compiuti lo scorso 4 luglio. A darne notizia è il Mattino. Marzocchella aveva suonato per Patty Pravo, Nico Fidenco, Orietta Berti. Inventò una trasmissione di successo sul finire degli anni '80, in onda su una emittente privata campana: "Splendida serata". I funerali si terranno domani nella Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto a San Giorgio a Cremano.

In questi minuti centinaia di messaggi di cordoglio stanno arrivando sulla pagina Facebook di Marzocchella. Ne riportiamo alcuni: "Ciao Fulvio, ci mancherai", "Insegna agli angeli a ballare femmena e femmena", "Riposa in pace", "Ricordo la tua gentile comicità, la tua arte nel suonare la batteria, eri piccolo di statura ma grande nel cuore e nell'anima". Particolarmente toccante il messaggio del figlio Walter: "Stanotte Papà ci ha salutato per l'ultima volta. Non si è mai pronti e non si sa mai cosa dire veramente. Lui avrebbe sicuramente trovato con quel guizzo biricchino un modo per girare la frittata e far sorridere tutti, con una battuta o con una rullata con le sue mani".