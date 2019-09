Il fratello di "Che" Guevara a Napoli: l'incontro all'Università Federico II

Mercoledì 25 settembre alle ore 12:00, presso l'aula T2 del Complesso di Monte S. Angelo della Facoltà di Economia dell'Università Federico II di Napoli, Juan Martin Guevara presenterà il suo nuovo libro: "Il CHE mio fratello".

Juan Martìn Guevara, ultimo dei fratelli Guevara de la Serna, che venne arrestato durante gli anni della dittatura argentina in quanto fratello del CHE ed in seguito liberato grazie all'intervento del nunzio Pio Laghi, racconta di suo fratello, della loro vita in famiglia e degli anni della sua militanza attraverso letture ed aneddoti, con un sguardo che non si limita ad osservare il passato ma si proietta al futuro e alle necessarie lotte politiche.

Il programma dell'evento, introdotto e coordinato da Leandro Limoccia, prevede i saluti istituzionali da Mauro Sciarelli e da Renato Briganti, prima dell'intervento in cui l'ospite presenterà il suo libro, edito in Italia da Giunti.