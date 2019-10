Enrico De Nicola, un francobollo a 60 anni dalla scomparsa

Un francobollo che celebra Enrico De Nicola verrà emesso a partire da oggi dal Ministero dello Sviluppo economico. A renderlo noto è Poste Italiane, che specifica una tiratura de 600mila esemplari e un valore del singolo francobollo pari a 1,10 euro.

L'occasione è quella del 60mo anniversario della scomparsa del primo Presidente della Repubblica, morto a Torre del Greco proprio il 1º ottobre del 1959. La vignetta sul francobollo è un ritratto di Enrico De Nicola, raffigurato con in basso a sinistra la bandiera italiana.

"Torre del Greco fu per lui – così come volle scritto all’ingresso della sua dimora – quel “portus” all’interno del quale trovò serenità e ristoro dagli affanni della vita pubblica – è il commento di Giovanni Palomba, sindaco della città vesuviana - Il 27 dicembre del 1947 firmò e promulgò la Costituzione italiana, diventando ufficialmente il Primo Presidente della Repubblica. In quella firma, dunque, sarà per sempre custodito un riflesso di Torre del Greco; di una città che durante quei mesi di Presidenza di Enrico De Nicola è stata, idealmente, capitale d’Italia".