Franco Ricciardi conquista Roma e canta in periferia

Il cantautore napoletano Franco Ricciardi è stato accolto con un'ovazione nel quartiere San Basilio a Roma. L'artista si è esibito nel quartiere in occasione dei festeggiamenti per i 45 anni di lotta per la casa. Come palco è stato allestito il ring di boxe e lì Ricciardi ha interpretato le canzoni che l'hanno reso famoso, oltre agli ultimi successi della colonna sonora di Gomorrra la serie.

“Son arrivato qui e mi sono sentito subito a casa - dice -. Quando mio figlio, contattato dagli organizzatori su Instagram, mi ha parlato di questa iniziativa non ho esitato un attimo nell’accettare. Le periferie si somigliano, se guardo oltre quei palazzi vedo il quartiere dove sono cresciuto, a Secondigliano” ha dichiarato Ricciardi.

