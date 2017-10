Franco Ricciardi sbalordisce Milano: Alcatraz in delirio

Ha funzionato bene l'hashtag #damianoamilano, utilizzato da Franco Ricciardi nei giorni precedenti l'attesissimo live all'Alcatraz di Milano. La serata di ieri, tappa meneghina del "Blu tour" è stata definita "entusiasmante" sui social network. Franco Ricciardi è apparso in splendida forma, ha duettato con gli artisti milanesi Guè Pequeno e Marracash, anticipando i remix dei singoli "Femmena bugiarda" e "N'ata notte", che a breve saranno disponibili sulle piattaforme musicali.

Più di mille persone hanno assistito all'evento. Un pubblico eterogeneo, come quello che solitamente si ritrova ai concerti di Ricciardi. Molti emigranti napoletani e campani, ma anche tanti ragazzi milanesi che si cimentano a cantare in napoletano i brani più conosciuti. Un altro colpo di Ricciardi in questo che potremmo definire il suo magic moment: David di Donatello, il successo al cinema (ancora in sala "Ammore e malavita"), un docufilm sulla sua vita in arrivo.