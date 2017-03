Francesco Cicchella lascia Made in Sud: "Non farò più parte del cast"

Michael Bublè, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, sono solo alcune delle imitazioni che hanno reso celebre al pubblico televisivo Francesco Cicchella, uno dei protagonisti assoluti di Made in Sud. Proprio alla vigilia della prima puntata della nuova stagione della trasmissione di Rai Due, Cicchella rende noto, attraverso un post Facebook, di aver deciso di abbandonare Made in Sud.

"Domani partirà una nuova edizione di Made in Sud ed in molti in questi giorni mi hanno chiesto se parteciperò al programma, per cui mi sembra opportuno comunicare a tutti voi che, per una mia scelta artistica e professionale, non farò più parte del cast del programma.

So che alcuni fan della trasmissione resteranno delusi, ma sono fiducioso del fatto che continuerete a seguirmi con lo stesso affetto mostrato finora anche nei miei nuovi progetti artistici, sui quali, ovviamente, sarete puntualmente informati. 😊

Colgo l'occasione per ringraziare e salutare affettuosamente tutti coloro che mi hanno accompagnato in quest'avventura durata quasi dieci anni e fare a tutti loro un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione!!!"