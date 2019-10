Il Ministro Franceschini: "La Campania ha un patrimonio culturale unico"

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini ha visitato in mattinata Palazzo Reale e ha fatto gli auguri al nuovo soprintendente Stephane Lissner, nell'ambito degli Stati Generali della Cultura. Con il Ministro Franceschini presenti anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il soprintendente uscente Rosanna Purchia. Il Ministro ha elogiato la Campania: "Non esiste regione al mondo che possa vantare questo patrimonio culturale. Qui bisogna investire per rendere tutto possibile", ha detto Franceschini.

Pompei

"Penso a Pompei: cinque anni fa era conosciuto come un luogo di problemi, di lunghe file di turisti sotto al sole. Oggi Pompei è un modello in tutto il mondo, e questo anche grazie all'utilizzo corretto dei fondi europei". Franceschini ha poi ipotizzato, per il sito archeologico, nuove e più frequenti aperture serali. "Tutto è possibile se si crede nell'investimento culturale, perché il futuro si crea sulla bellezza". Il patrimonio culturale, ha sottolineato Franeschini, va tutelata come dovere costituzionale. "Questo consentirà anche di far crescere il turismo in maniera enorme, governando però i flussi in maniera intelligente".



(foto Ansa)

Floridiana

"Abbiamo colto la piena disponibilità del Ministro a beni culturali, Dario Franceschini, nel predisporre misure urgenti per la messa in sicurezza di Villa Floridiana, in modo da rendere pienamente fruibile il parco agli oltre centomila cittadini dei quartieri collinari di Napoli", hanno dichiarato Doriana Sarli, deputata del M5S e Paolo Siani deputato del PD, che hanno incontrato il ministro al margine degli Stati generali della Cultura. "L’incontro che abbiamo avuto dimostra come il Governo abbia una grande attenzione per Napoli e per il suo patrimonio storico e culturale", continuano i due parlamentari di maggioranza. "Siamo convinti che il Ministro Franceschini adotterà tutte le misure affinché si avvii da subito un percorso di valorizzazione e di pieno recupero di Villa Floridiana", concludono Sarli e Siani.