"Forse Sbaglio Forse No”, è uscito il nuovo singolo dei Mexico86

E' on line un nuovo brano inedito dei Mexico86. La band, in accordo con la label INRI, rimanda la pubblicazione del suo nuovo album poiché il lockdown ha impedito di completare le registrazioni iniziate a fine febbraio presso gli studi Monopattino di Sorrento e Alari Park di Milano. Quindi il terzo lavoro discografico del gruppo napoletano è rinviato al prossimo autunno ma intanto pubblicano il nuovo singolo dal titolo "Forse Sbaglio Forse No”.

Il nuovo brano è stato registrato dal vivo per il format web #HiveShapedBox, un interessante progetto curato da https://music.hiveitaly.com/ durante il quale viene ripreso anche il vecchio brano, estratto dal primo album, "Non importa".

La band, tra tromba incalzante e riff di chitarre taglienti che fanno venire in mente Weezer, The Strokes, la dolcezza romantica dei The Smiths mostra il suo volto Live, energico e coinvolgente.