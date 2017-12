Il rapporto tra finzione occidentale e crimine raccontato al Suor Orsola

Continua il ciclo di incontri organizzato da Isaia Sales all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli su mafie, cinema, letteratura e musica. Ospite dell'ultimo appuntamento è stato Gennaro Carillo che ha analizzato con gli studenti il rapporto tra finzione in occidente e crimine. Un fascino per il racconto del male che ha radici profonde che affondano nella tradizione della letteratura greca fino ad arrivare ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio che è partito dall'Edipo Re di Sofocle fino ad arrivare a “Il padrino” o “Gomorra” passando per il teatro vittoriano e il romanzo ottocentesco.

Un'analisi approfondita di quelli che sono gli strumenti tipici della narrazione occidentale che nel crimine e nel boss “mad hero” trovano uno spunto sempreverde cristallizzato nell'attuale tendenza alla serialità che tutte le produzioni cinematografiche stanno utilizzando. Il prossimo appuntamento è fissato per domani con la presentazione del libro di Sales e di Simona Melorio “Le mafie nell'economia globale”.