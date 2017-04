Il Financial Times celebra ’O sole mio, la canzone napoletana più cantata al mondo

Impossibile non aver intonato, almeno una volta, ’O sole mio. Oggi il Financial Times celebra lo storico brano la cui storia inizia nel 1898, quando il musicista Eduardo Di Capua mette in musica i versi scritti dal giornalista Giovanni Capurro. Il brano non riscuote però grosso successo. Fino a quando, nel 1916, Enrico Caruso decide di registrarne una sua versione: un 78 giri che l’etichetta Victor dovrà ristampare più di 90 volte.

Negli Stati Uniti la canzone arriva un anno prima che Caruso decidesse di inciderla. Alle Olimpiadi di Anversa del 1920, durante una cerimonia di premiazione, la banda perde lo spartito di “Fratelli d’Italia” e decide di suonarla.

Nel 1950 “’O sole mio” fa il suo ingresso nel mondo della musica leggera. Tony Martin ne registra una versione in inglese dal titolo “There’s no tomorrow”. Nove anni più tardi, mentre è in Germania, Elvis Presley l’ascolta e ne resta folgorato, tanto da chiedere alla sua etichetta discografica di far scrivere un nuovo testo su quella melodia. La nuova canzone s’intitola “It’s now or never”.

L'interpretazione di 'O Sole mio fa vincere anche un Grammy Award a Luciano Pavarotti, mentre nel Regno Unito il brano viene scelto da un’industria di gelati per uno spot pubblicitario.