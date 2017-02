Il film sul rogo di Città della Scienza: anteprima mondiale a Parigi

"Nel film non c'è una trama reale, è tutto trasognato, i personaggi sembrano prendere energia dalle pietre della terra martoriata. Abbiamo girato pochi giorni prima che togliessero i resti del rogo di Città della Scienza. È stata la mia esperienza più forte su un set, non dimentico l'odore del bruciato". Così Cristina Donadio in una intervista a La Repubblica.

L'attrice è nel cast di "Voce 'e sirena", film del regista napoletano Sandro Dionisio in anteprima mondiale al 22esimo Festival Regards sur le Cinéma du Monde. Con lei, Rosaria De Cicco, Agostino Chiummariello, Enzo Moscato. Sulle rovine e le acque della città sospesa, le voci di Aldo Masullo, Nicola Spinosa, Marino Niola ed Elisabetta Moro. Musiche di Maria Pia De Vito, Danise, Solis String Quartet e Riccardo Veno.

"Dionisio ha realizzato un'opera coraggiosa, speriamo apra una finestra internazionale su un luogo magico: i Campi Flegrei". Per la Donadio, Napoli ha mille anime. "È la città del "mors tua vita mea", ma anche è una città meravigliosa che sta ripartire, se vuole. E' una città sempre sovraesposta, io sogno da anni una Napoli normale".