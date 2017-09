In fila per il casting per il nuovo film di Muccino

Mille persone hanno partecipato al casting del nuovo film di Gabriele Muccino. Si chiamerà ‘L’Isola che non c’è’ e sarà ambientato ad Ischia. Lunghe file per essere provinati dal regista. Ci sono persone di ogni fascia d’età e professione: tra avvocati e studentesse non manca qualche attore con alle spalle già piccoli lavori. Il casting è aperto a uomini e donne – preferibilmente biondi con occhi chiari - dai 18 ai 75 anni d’età, quindi una fascia molto ampia che ha fatto accorrere persone più disparate.

Tra queste sono due sorelle che hanno più dell’età massima prevista e che vantano esperienze di comparse per “Il talento di mr Ripley” e “Il Paradiso all’improvviso”. E due giovanissime che hanno perso la casa nel terremoto del 21 agosto e che hanno deciso di mettersi in gioco. L’audizione, gestita da Max Pacifico e Adele Gallo, con l’Ischia Film Commission di Michelangelo Messina, dura in tutto due minuti: qualche fotografia, un paio di domande di rito e si è schedati per poi passare alla fase della selezione.