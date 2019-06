Braccia aperte for Africa presenta l'VIII edizione del Festival della Solidarietà

Dal 21 al 23 giugno al via l’VIII edizione del “Festival della Solidarietà - Braccia Aperte for Africa” organizzato dall’Associazione Braccia Aperte Onlus in collaborazione con l’Associazione Pompei Lab Onlus. Quest’anno l’evento si terrà a Pompei all’interno del Pompei Lab dove verrà allestita un’area food con stand gastronomici (primi piatti, pizzeria, rosticceria, panini, dolci, etc.), postazione per birre e cocktail, stand di artigianato e oggettistica.

Il Festival è diventato un appuntamento consueto che ha visto nelle varie edizioni la partecipazione di artisti nazionali, di importanti iniziative di solidarietà, e attività sociali e culturali. Tra gli ospiti che parteciperanno quest’anno alle tre serate di musiva live ci saranno: Piotta, Diaframma, Sandro Joyeux, Pepp Oh, Polina Dj & Reddog, Costiera, Freudbox, Dj Nico Plescia. Inoltre, daremo spazio anche al teatro con la presentazione di “7 Cartelli”, scritta da Massimo Rosa e diretta da Adelaide Oliano e Massimo Rosa e alle attività ludico-formative con bambini e famiglie organizzate dall’Associazione Artisti Distratti.

L’obiettivo dell’iniziativa è come sempre quella di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti umanitari. Per la missione, che vedrà i volontari dell’associazione impegnati dal 9 luglio prossimo in Burkina Faso, ci occuperemo della realizzazione, in uno dei quartieri più poveri della Capitale Ouagadougou di un Centro di Formazione per l’attivazione di corsi di falegnameria e di tessitoria per ragazzi in difficoltà, la scolarizzazione per molti bambini del quartiere e dei villaggi e l’Acquisto di derrate alimentari per alcuni orfanotrofi in Burkina, Togo e Benin.

L’Associazione Braccia Aperte Onlus si occupa, in particolare, di minori in grave difficoltà economico-sociale che vivono nei quartieri e nei villaggi dell’Africa Occidentale, attraverso la creazione di strutture d’accoglienza, la scolarizzazione, l’alfabetizzazione, i corsi di formazione, il sostegno alimentare e medico/sanitario. In particolare nell’ultima missione, grazie a questa iniziativa, abbiamo realizzato un pozzo che ha permesso a 15 villaggi e circa 3.000 persone di poter usufruire di acqua potabile, sono state acquistate derrate alimentari per alcuni orfanotrofi, scolarizzati 25 bambini, sostenute spese ospedaliere per minori, donati farmaci per i dispensari e per alcune cliniche, consegnati vestiti e completi da calcio.