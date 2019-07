Tutto pronto per la VII edizione del Festival Music Week

Torna il 19 e il 20 luglio l’appuntamento con il FestivalMusic Week, la kermesse musicale della città di Vico Equense dedicata alla canzone d’autore. Due i progetti selezionati per questa settima edizione del Festival che, dopo aver coinvolto negli anni tutti gli angoli della città, quest’anno si svolgerà nelPiazzale della Chiesa della SS. Annunziata (ex cattedrale), la terrazza a picco sul mare che affaccia sul borgo marinaro, uno scenario unico e affascinante del centro storico di Vico Equense. «Sono particolarmente felice che il Festival Music Week torni all’ombra della Cattedrale, luogo così intimo e suggestivo» ha dichiarato il direttore artistico Enrico Ercolano - La scelta dei progetti musicali di Francesco Lettieri e Adel Tirant rispecchiano in pieno il percorso che questo festival da ormai sette anni sta percorrendo. Se pensiamo, infatti, alle sintesi delle capacità artistiche dei due artisti, ripercorriamo la storia di un festival che ha messo in primo piano il talento a 360°».

Ad aprire la prima serata con il suo pianoforte e accompagnato da voce femminile, basso e batteria, sarà infatti Francesco Lettieri, appena acclamato vincitore assoluto con il brano “La mia nuova età” alla finale della XXX edizione del Premio Musicultura a Macerata, concorso che ha dato i “natali” tra gli altri ad artisti come Simone Cristicchi e Mannarino. Lettieri è pianista, compositore e cantautore italiano. Dall’uscita del suo primo cd “L’alieno al cinema”, prodotto dalla Polosud Records e presentato in concerto nell’ottobre 2018 al Teatro Piccolo Bellini di Napoli registrando un sold out, Francesco Lettieri ha vinto l’Arezzo Wave Campania ed è finalista al Premio Pierangelo Bertoli, tuttora in corso. Lettieri ha realizzato le colonne sonore di vari spettacoli e nel 2014 ottiene la nomination per la migliore colonna sonora originale al 48h film festival di Roma, venendo poi premiato da Ian Anderson. Nel 2017 riceve il premio per il miglior arrangiamento all’Ugo Calise Festival.

Sabato 20 luglio sarà poi la volta di Adèle Tirant, accompagnata da basso, batteria e chitarre. Adèle Tirant è attrice, performer e autrice di canzoni e testi. Il 5 Aprile 2019 esce il suo primo disco "Adele e i suoi eroi” per l'etichetta discografica indipendente campana Soter Label con arrangiamento e produzione artistica a cura di Giovanni Block. Le canzoni sono scritte in italiano, in siciliano (omaggio alle sue radici) e in francese (per omaggiare invece i suoi eroi: da Serge Gainsbourg a Edith Piaf). Per "Adele e i suoi eroi" vanta le chitarre di Luigi Scialdone, musicista dei Foja, e la partecipazione degli Epo all'arrangiamento del brano "Chiddi chi erumu”. Nel 2016 Vince il premio come migliore interprete al concorso “Ugo Calise” e nel 2010 è finalista al Premio Incanto.

La VII edizione del Festival Music Week è organizzata dall’AssociazioneGiovani Menti con il patrocinio e il contributo del Comune di Vico Equensee il patrocinio della Regione Campania. Le serate del 19 e 20 luglio, ad ingresso libero, si terranno entrambe alle ore 21 e saranno presentate dalla giornalista Costanza Martina Vitale.