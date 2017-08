Festival di Sanremo, cercasi conduttore: spunta l'ipotesi Massimo Ranieri

Antonella Clerici possibile padrona di casa del prossimo Festival di Sanremo. Ma non solo. In queste ore c'è anche l'indicazione di un outsider come Massimo Ranieri: uomo di spettacolo e di teatro, capace di mettere insieme un pubblico trasversale che ama la musica ed anche lo spettacolo in scena.

Tra gli altri nomi in lizza per il Toto-Sanremo 2018, Amadeus, Mika e Virginia Raffaele.