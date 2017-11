Torna il Festival di Napoli: a dirigerlo sarà Mogol

"Faremo il nuovo Festival di Napoli, mi hanno chiesto di occuparmene, ci sarà un forte rilancio. Tornerò ancora in dicembre per incontrare il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il Festival si terrà nel 2019, mi sono preso un periodo per preparare allievi, gli autori. Ho già sentito della canzoni interessanti a Napoli. La creatività napoletana non si è mai sopita: non è stata giustamente valorizzata. Ci sarà solo qualità. Sarà un festival aperto non solo alla lingua napoletana, ma anche ai testi in italiano. Da Napoli può ripartire la canzone italiana". Questo l'annuncio fatto nel corso di un'intervista a Repubblica Napoli da Giulio Rapetti Mogol, il leggendario 'paroliere' di Battisti, che nelle prossime ore sarà in città per una lezione sulla musica all'Università Federico II.



Andrà in onda in tv, in Rai?

"Lo spero, sarebbe un errore non farlo in tv..."



C'è bisogno di una rinascita nella musica?

"Certo. Oggi anche Battisti e Mogol avrebbero avuto problemi a emergere, avremmo prima dovuto interessare economicamente qualcuno che faceva promozione, per poi andare in radio. Anche a Sanremo oggi ci va il più bravo di "Amici" o di "X Factor", si sa. Una speranza però c'è: il ministro Franceschini ha finanziato la formazione dei conservatori, e al di là del fatto che lo faccia il mio Cet, lo ritengo importante: iniziamo da sei conservatori, tra cui Santa Cecilia, per la parte pop, bisogna preparare i formatori per le canzoni di domani. Presto dovremmo arrivare anche a San Pietro Majella, so che il governatore De Luca è attento alla questione. Ho già avuto incontri con quattro conservatori campani. Direi che è cosa fatta".



Cosa dirà domani agli studenti alla Federico II?

"Farò una lezione sul cammino del pop, su come si canta, su come è cambiato il modo di cantare nel tempo. Da Nilla Pizzi in poi passando per Dalla, De Gregori e tutti gli altri".



Tra i cantautori napoletani?

"Edoardo Bennato è un grande artista. E poi c'è anche il mio amico Gigi D'Alessio".