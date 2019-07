Festa di Sant'Anna a Ischia 2019, il programma e come seguirla

Cresce l'attesa per la festa di Sant'Anna, tradizionale appuntamento ischitano. Oggi 26 luglio l'isola verde tornerà a vivere uno dei momenti più emozionanti per la comunità e non solo, una giornata attesa da migliaia di persone in tutto il mondo. Questa 87esima festa - direttore artistico Pietro Di Meglio - sarà scandita dalla voce di Giancarlo Giannini durante la sfilata delle barche, una sfilata ispirata al tema marino. Dalle 21 la baia di Ischia Ponte ospiterà la gara (la kermesse è condotta da Anna Trieste e Claudio Iacono). Dopo la proclamazione, via ai giochi pirotecnici tanto attesi e all'incendio del Castello.

Prima ancora, alle 19, è prevista la sfilata delle partorienti: la processione verso la Chiesetta di Sant'Anna partirà dal pontile della Crteglia. Poi in barca fino alla chiesa, prima della messa di monsignor Lagnese. Sant'Anna è infatti la protettrice delle partorienti e ogni anni tantissime donne in attesa si recano a Ischia per un voto alla santa.

La festa può essere anche vista in tv, su Canale 21 o Tele Ischia.