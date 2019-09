Festa di San Gennaro 2019, via alle celebrazioni: il programma

Iniziano oggi i riti solenni per la festività di San Gennaro. Alle ore 16.30, nella Basilica di Santa Restituta nel Duomo, il presidente del Comitato diocesano San Gennaro, dott. Carminantonio Esposito e l’Assistente Spirituale del Comitato, mons. Antonio Tredicini, Canonico della Cattedrale, accoglieranno S.E. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera-Sarno, Diocesi che quest’anno offre l’olio per la lampada votiva, nonché i Sindaci e i fedeli di quel territorio. Tutti si porteranno nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, in via Tribunali/piazza San Gaetano, da dove, in processione, raggiungeranno la Cattedrale.

Nella Chiesa Cattedrale, alle ore 18.00, avrà luogo il Rito Vigiliare della Celebrazione dei Primi Vespri, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Il Vescovo Mons. Giuseppe Giudice terrà l’omelia. Terminati i Vespri, dopo la venerazione delle reliquie del Santo Martire Gennaro sull’altare maggiore, si procederà all’accensione della lampada votiva sul sagrato del Duomo.

Giovedì 19 settembre, dopo la celebrazione della prima Messa alle ore 8,00, un Prelato della Cappella del Tesoro procederà alla Lettura della Passione di San Gennaro e, successivamente, alle ore 9.45, il Cardinale Crescenzio Sepe si recherà nella Cappella del Santo, dove, con l’ausilio dell’Abate mons. Vincenzo de Gregorio, del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del Vice Presidente della Deputazione duca Riccardo Carafa d’Andria, provvederà all’apertura della cassaforte che contiene il reliquiario con le ampolle del sangue. Successivamente le ampolle ed il busto saranno portate in processione sull’altare maggiore della Cattedrale dove il Cardinale presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica e, al termine, se avverrà l’auspicata liquefazione del Sangue del Martire, darà l’annuncio del prodigioso evento.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18.30 le ampolle con il Sangue del Santo verranno offerte alla venerazione dei fedeli. Alle ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da un Vescovo Ausiliare di Napoli.

Da venerdì 20 al 27 settembre, si svolgerà l’Ottavario di Ringraziamento: alle ore 9.00 esposizione delle Sacre Reliquie e Celebrazione Eucaristica nella Cappella del Santo. Dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, in Cattedrale, venerazione delle Reliquie e Celebrazione delle Sante Messe alle ore 10.00, 12.00 e 18.30.