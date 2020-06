Napoli omaggia Vittoria Titomanlio, tra le 21 donne elette nella Costituente

In occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, per iniziativa dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, sono stati desposti fiori per omaggiare la fgura di Vittoria Titomanlio, che il 2 giugno 1946 fu eletta nel collegio di Napoli all'Assemblea costituente. La donna, nata a Barletta nel 1899, è morta nel capoluogo partenopeo nel 1988 ed è stata sepolta nel Cimitero Monumentale di Poggioreale, presso l'Arciconfraternita del Terzo ordine francescano di Donna Albina. Oltre al presidente Anpi Antonio Amoretti, hanno participato all'iniziativa, tra gli altri, anche il sindaco Luigi de Magistris, il prefetto di Napoli Marco Valentini e il presidente di Arcigay Napoli Antonello Sannino. Grazie all'impegno dell'Arciconfraternita è stato ripristinato anche il nome di Vittoria Titomanlio sulla lapide, cancellato dal tempo.