Per la Festa della Liberazione “Bella Ciao (various artist)”

“Bella Ciao (various artist)”: in occasione della Festa della Liberazione, domani 25 Aprile sarà pubblicato online, con questo titolo, il lavoro artistico di rivisitazione della nota canzone partigiana che in questo momento così delicato nella lotta alla pandemia mondiale da Covid19 acquista un significato più che mai forte.

Nata da un’idea del giornalista e senatore Sandro Ruotolo, “Bella Ciao (various artist)”, arriva dopo la pubblicazione, lo scorso 21 Aprile, di “Anime Libere”, documento video di Ruotolo, del musicista Jennà Romano e del regista Lorenzo Cammisa in cui hanno rispettivamente letto, musicato ed accompagnato con immagini quattro lettere di condannati a morte della Resistenza italiana destinate alle famiglie.

L’idea con “Bella ciao (various artist)” è stata quella di coinvolgere artisti, invitati a cantare su un particolare arrangiamento musicale realizzato dallo stesso Jennà Romano, accendendo così l'entusiasmo di musicisti come Tricarico, Patrizio Trampetti, Lino Vairetti (Osanna), Letti Sfatti, Maurizio Capone (Bungt & Bangt), il cantautore argentino Diego Moreno, la cantante di fado Antonella Maisto, Germana Grano, l'attore Gianfranco Gallo, e gli stessi Sandro Ruotolo e Jennà Romano. Tutte le performance vocali sono state registrate naturalmente a distanza, dalle case o dagli studi degli stessi interpreti.

Un vero e proprio studio di registrazione virtuale ha unito voci, musica e immagini messe insieme dal regista Lorenzo Cammisa. Così, la Milano di Francesco Tricarico si unisce al Vomero di Patrizio Trampetti, l'Argentina di Diego Moreno fa da contrappunto al cuore di Napoli di Gianfranco Gallo, la ricerca musicale dei Letti Sfatti si mescola a quella di Maurizio Capone per rivendicare con forza, oggi più che mai, oggi più che mai, che il 25 aprile è la festa della Liberazione dal nazifascismo e lo sarà per sempre.

Durata del brano: 3’49”

Artisti coinvolti: Tricarico, Patrizio Trampetti, Lino Vairetti (Osanna), Letti Sfatti, Maurizio Capone (Bungt & Bangt), Diego Moreno, Antonella Maisto, Germana Grano, Gianfranco Gallo, Sandro Ruotolo e Jennà Romano.

Arrangiamento musicale: Jennà Romano

Regia: Lorenzo Cammisa

Ecco i link di 'Anime belle', lettere di condannati a morte della Resistenza italiana lette da Sandro Ruotolo:

