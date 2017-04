Sabato grande festa di Avitabile per i due David di Donatello

“Anche nel festeggiare lo straordinario successo ai David di Donatello Enzo Avitabile conferma di essere un artista fuori dal comune, perché non dimentica le sue origini, come dimostra la sua decisione di condividere la sua gioia con chi vive nelle periferie”.

Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, che sarà sul palco insieme a Enzo Avitabile e tanti altri artisti per festeggiare la conquista del David di Donatello per le musiche e la colonna sonora di Indivisibili.

L’appuntamento è per sabato 8 aprile alle 20 in piazza Marianella e, come ha detto lo stesso Avitabile “non sarà un concerto, ma una condivisione popolare: una fetta di torta, un brindisi e tante foto, con i David”.