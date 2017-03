Sbarca a Napoli il party più grande d'Italia

“Random, una festa a caso”, l’idea che ha rivoluzionato il concetto stesso di party a tema, venerdì 3 marzo arriva finalmente a Napoli.

Sarà la festa più grande e esuberante d’Italia. L’appuntamento a partire dalle 21.00, è alla Casa della Musica. All’ultima data padovana del tour erano presenti quasi 20 mila persone.

Random Tour 2016/2017 con le sue 40 date coprirà tutta l’Italia: il pubblico è il vero protagonista, chiamato a esprimersi in maniera libera e stravagante, con outfit e accessori originali e fuori dagli schemi. Non ci sono dj superstar e non esiste separazione tra chi sta sul palco e chi sta sotto: la musica non viene mixata, ma scelta casualmente e senza logica dai selezionatori pescando dalle hits di tutti i generi e periodi storici.