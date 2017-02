Ferzan Ozpetek, l'omaggio a Napoli in un video

"Per il mio compleanno mi è arrivato questo bel video come regalo". Così Ferzan Ozpetek ha condiviso sulla sua pagina Facebook un video su Napoli. Stupende immagini con un messaggio chiaro: "Se torno a nascere voglio nascere ‘n’ata vota napulitano".

Il regista non ha mai nascosto il suo amore per la città: "Dopo Roma e Lecce, anche Napoli mi abita dentro da sempre, soprattutto dopo ‘La Traviata’ al San Carlo. Devo tornarci per restituirle quel pezzo di cuore che le ho rubato", scrisse nei mesi scorsi sul social.