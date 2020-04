Fase 2: riapre la prima sede de La Feltrinelli

La Feltrinelli di Napoli riapre. Il 28 aprile si alzerà la saracinesca di via dei Greci, l'ex via San Tommaso d'Aquino, a ridosso di via Toledo. La libreria resterà aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14, come da ordinanza in vigore.

Restano invece ancora chiuse le sedi della Ferrovia e di piazza dei Martiri.