Sanremo 2017, le quote dei 'bookie' per il vincitore: Clementino a 100

Mancano ormai poche ore alla finalissima di Sanremo 2017 e nelle case degli italiani già impazza il 'toto-vincitore'.

Le quote dei 'bookmakers' designano già i loro favoriti. Tra questi non c'è Clementino: una vittoria all'Ariston del rapper napoletano, infatti, è quotata addirittura a 100.

Ecco nel dettaglio le quote di Sisal Matchpoint, che vedono avanti a tutti Fiorella Mannoia: