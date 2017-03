Fatima Trotta: "Ecco perché sono rimasta a Made in Sud"

"Gigi D'Alessio sarà un ottimo padrone di casa, durante le prove si è comportato benissimo. Ma non faccio paragoni". Così Fatima Trotta che torna alla conduzione di "Made in Sud", insieme ad Elisabetta Gregoraci, senza Gigi e Ross, suoi compagni di palco per tanti anni.

A Francesca Cicatelli de Il Mattino ha sottolineato: "Non posso fare paragoni perché Gigi e Ross sono dei compagni di viaggio, di avventura, li conosco e abbiamo comunque condiviso dei momenti e delle esperienze meravigliose".

Sulla nuova edizione: "Ci saranno tantissimi ospiti musicali, tantissimi amici. Io sono rimasta perché in realtà Made in Sud lo sento ancora mio, ho iniziato questa avventura e voglio portarla a termine".