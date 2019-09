Sapete perché si dice “Farse ‘a croce cu ‘a mana smerza”?

Perchè si dice “Farse ‘a croce cu ‘a mana smerza”?

A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente “segnarsi con la mano opposta (a quella prevista naturalmente)”. Cioè cominciare qualcosa in maniera decisamente errata, tal che non lasci prefigurare corretti e proficui svolgimenti dell’azione intrapresa. La locuzione è usata, altresì, a divertito commento di avvenimenti allorché colti da sorpresa, sbigottimento o paura ci si segni, ma lo si faccia in maniera errata.