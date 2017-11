Cardarelli, la leggenda del vecchietto fantasma

Si racconta che nell’Ospedale Cardarelli circoli il fantasma di un vecchietto che ama chiacchierare con le persone. Chi lo ha incontrato afferma di non essersi accorto che si trattava di uno spettro finché non si è improvvisamente dissolto. A confermare l’esistenza di questo fantasma ci sarebbero alcune testimonianze: tra queste c' è quella di un automobilista.

L’uomo ha raccontato di essere rimasto in panne con la sua auto una sera davanti all’ingresso dell' Ospedale. Guardandosi intorno vide un vecchietto che correva verso di lui e che gli chiedeva cosa fosse accaduto. L’uomo rispose che stava cercando un modo per far ripartire la macchina e tornare a casa. Data l’ora tarda, rivolse all’anziano la stessa domanda. Il vecchietto, allora, confessò che era morto e che era tornato dall’aldilà per trovare la moglie ricoverata per un’operazione. Stava per morire anche lei, e lui era venuto a prenderla. Poi, improvvisamente, in un momento di distrazione dell’automobilista, il vecchietto scomparve nel nulla.

L'anziano era venuto a cerare la moglie ricoverata da tempo nella struttura ospedaliera, forse anche lei deceduta, ma le loro anime pare abbiano preso due direzioni diverse. In pena per la moglie. il vecchietto resta a cercarla, con la speranza di potersi ricongiungere, prima o poi, con lei per l’eternità.