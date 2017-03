“Falchi” visibile in pochissime sale: la rabbia di Toni e Nino D'Angelo

“Falchi”, il nuovo film di Toni D’Angelo, ad una settimana dall’uscita nelle sale è stato praticamente ‘bloccato’ ed al momento è in distribuzione in pochissime sale. A denunciare l’accaduto è stato il regista che ha affidato ad un post sul famoso social network tutta la sua rabbia e la sua delusione. «Da domani “Falchi” lo troverete solo in 35 sale. Non ho parole e sono basito, terribilmente basito. Nonostante i risultati di critica e media copie botteghino mi dicono che il mercato è così. Vergogna, vergogna, vergogna».

A fargli eco è stato il papà, il famoso Nino D’Angelo che ha condiviso il post del figlio dicendosi molto amareggiato e desideroso di divulgare l’informazione «nel rispetto di tutti quelli che fanno cinema con amore e passione». “Falchi” racconta la storia di due poliziotti della sezione speciale della polizia nata negli anni 80' che pattugliano la città a bordo di una moto, cercando di difenderla da una criminalità senza scrupoli. Tra gli attori, Michele Riondino e Fortunato Cerlino.