A Barra il teatro si fa con passione ed amore

A Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, il teatro si fa con amore e passione.

In via Egidio Velotti Giuseppe Ferraro ha messo il progetto "Facimmece na risata", una compagnia che porta avanti uno scopo sociale, quello di aiutare le parrocchie e le varie associazioni bisognose, formata da ragazzi dai 17 ai 27 anni.

"Noi mettiamo il cuore nelle nostre rappresentazioni - spiega Giuseppe Ferraro a NapoliToday - cercando di lanciare messaggi al pubblico che ci viene a vedere".

Ferrato ha scritto una commedia intitolata "Nemmeno pe' tutto l'oro e stu munno", che tratta una tematica attuale come quella dell'aborto: "Ovviamente tutto dettato da fasi comiche e momenti di riflessione. A maggio saremo in scena e insieme ai miei ragazzi abbiamo deciso di donare tutti gli incassi in beneficenza alla Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio per i lavori da fare. Speriamo di coinvolgere tanto pubblico per dar voce ad un quartiere spesso trascurato", ha concluso Ferraro.