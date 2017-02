Ex Grand Eden Hotel, casa dello stile Liberty a Napoli

A chi non è caduto l’occhio, salendo Parco Margherita da piazza Amedeo, su questa enorme e colorata struttura Liberty: una targa accanto al cancello di ingresso recita “Grand Eden Hotel. Angelo Trevisan, anno 1901”. Qui, alla fine dell’Ottocento fu iniziata l'edificazione di questo splendido complesso, proprio nel periodo in cui si intensificavo le visite dei ricchi stranieri che sempre più numerosi passavano per Napoli, a pochi passi dalla Funicolare di Chiaia che era stata inaugurata pochi anni prima (nel 1889: fu la prima a essere costruita a Napoli).

Oggi conosciuto anche come Villa Maria (oggi sottoposta a vincolo per i beni archeologici e architettonici), è una delle testimonianze più importanti del liberty napoletano. Anzi, piuttosto un suo precursore, visto che gli storici considerano il 1906 come data del primo progetto partenopeo in questo stile architettonico. L'edificio venne così eretto tra il 1899 e il 1901 secondo il progetto del veneto Angelo Trevisan su commissione dell’imprenditore francese Giulio Huraut. La sua costruzione, con materiali compositi come mattoni, maioliche e ferro, completò la visione d’insieme della neonata piazza Amedeo, aggiungendosi ai quasi coevi villa Colonna Pignatelli e palazzo Balsorano. Successivamente, è stato destinato a sede della scuola svizzera e oggi ospita abitazioni private.

Mix di Art Nouveau e suggestioni orientali, il corpo centrale del palazzo è avanzato rispetto agli altri e presenta dal primo al terzo piano uno stile simile all'architettura veneziana – non stupisce, vista l’origine del suo progettista – e qualche richiamo olandese, e una copertura a botte con il fronte vetrato. Due rampe monumentali in marmo bianco conducono all’ingresso, mentre a destra un avancorpo semicircolare regge un terrazzo ordinato dagli ampi finestroni che illuminavano il grande salone dell’ex hotel. Davanti alla struttura, un ampio giardino che lo separa dalla strada.