Gospel, mapping e presepe napoletano: a Vico Equense è già Natale

Un modo nuovo e diverso per promuovere il proprio patrimonio culturale, ambientale ed artistico nel periodo delle Feste: il Comune di Vico Equense ha scelto - attraverso il progetto “Vico si proietta...” finanziato dalla Camera di Commercio e realizzato in collaborazione con l'ACoVE e la Pro Loco di Vico Equense - di offrire ai turisti che affolleranno il delizioso centro della penisola una suggestiva immagine delle sue bellezze attraverso un’inedito spettacolo di mapping.



Già dal primo dicembre, ogni giorno dalle 19 alle 24, sulla facciata della nuova casa comunale in Piazzale Siani, della Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, della Chiesa della Santissima Annunziata e della Chiesa di San Francesco vengono proiettate immagini, statiche ed in movimento, che richiamano il Natale ma anche le attrazioni turistiche della città di Vico Equense. Così, oltre che con le luminarie artistiche che rendono il centro storico una sorta di presepe a cielo aperto, Vico Equense punta a valorizzare alcune delle sue molteplici bellezze.

"L’Incanto del Natale" - il programma di eventi organizzati dal Comune per le Feste - intanto sta prendendo forma, dopo l’accensione dell’albero di Natale (alto 13 metri) andata in scena domenica scorsa. Prima "tappa" di un calendario quantomai fitto domani (sabato 7 dicembre) con i cori gospel all'interno della chiesa dei Santi Ciro e Giovanni. Dalle ore 20, il gruppo corale "S.C.S. Italian Singers Gospel", diretto da Francesco Finizio, si esibirà in una serie di classici internazionali insieme alla "special guest" Josie Taylor.

Domenica (8 dicembre) alle 19.30, invece, via alla mostra presepiale "Presepe Napoletano" curata dall'Associazione Stabiese dell'Arte del Presepe. Circa 40 espositori sveleranno le loro opere che resteranno esposte in un'area dedicata della chiesa dei Santi Ciro e Giovanni fino al 6 gennaio.