Estate a Napoli, presentata la 41ma edizione: gli eventi in programma

Napoli avrà il suo programma di eventi, spettacoli e mostre quest'estate, nonostante il Covid. Parte infatti il prossimo weekend il fitto cartellone messo in piedi dal Comune di Napoli, presentato oggi dall'amministrazione.

Slogan della manifestazione, alla 41esima edizione, è 'Sosteniamo la cultura. Diffondiamo la bellezza'. Una kermesse all'insegna dei territori, della trasversalità e della eterogeneità della proposta.

''Non è stato facile realizzare tutto questo - spiega il sindaco Luigi de Magistris - perché eravamo già in corsa per un'Estate a Napoli 'tradizionale', la pandemia ha rivoluzionato il programma che resta di alto livello. Ancora una volta Napoli si conferma città della cultura, dell'arte e degli artisti. I primi riscontri della rinascita culturale in città sono significativi e sappiamo quanta economia può muovere la cultura sia in termini di lavoro che di attrattiva''.

Eleonora de Majo, assessore alla Cultura, ha spiegato che il cartellone andrà avanti fino ad ottobre "offrendo un'occasione di socialità culturale al pubblico e di lavoro ai lavoratori dello spettacolo''. ''Questo programma è il frutto di una forte determinazione, di una grande sinergia interistituzionale, della collaborazione e della propositività del comparto culturale cittadino. Ci auguriamo che questo programma possa rispondere nel modo più giusto all'esigenza comune di ripartire insieme'', ha concluso l'assessore.

Le principali iniziative

Tre le iniziative 'San Domenico Piazza d'arti' che porterà nel Complesso di San Domenico Maggiore attività mattutine, pomeridiane e serali: prove teatrali, presentazioni di libri, aperitivi musicali, teatro, danza e incontri; #ARTerie, progetto finanziato con Fondi POC 2014 - 2020, che prevede oltre 100 eventi tra proiezioni di film, concerti e rappresentazioni teatrali in più luoghi della città: Arena Teatro Area Nord Piscinola, Parco Mascagna, Parco Urbano dei Camaldoli, Villa Comunale, Parco Attianese a Pianura, Maschio Angioino, Cortile Nest San Giovanni a Teduccio, Parco Troisi, Arena di Pietrarsa, Cortile Mecadem. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione online fino a esaurimento posti sul sito del Comune di Napoli in virtù delle misure anti-Covid

E poi il 27 luglio all'Arena flegrea ci sarà il Premio Carosone e dal 29 luglio al 28 agosto nel refettorio del Complesso di San Domenico Maggiore sarà allestita la mostra 'Renato Carosone'.

Il Festival Musica proporrà le esibizioni di Pietra Montecorvino, Peppe Servillo e Mario Incudine, Canzoniere Grecanico Salentino, Morgan, Cesare Basile, Tosca, Eugenio Bennato con la partecipazione di Edoardo Bennato mentre al Plebiscito si esibiranno, tra gli altri, Valerio Jovine, Flo, Arturo Brachetti, Peppe Barra.