“Estate di s.Martino solidale”

Tra i modi di dire, che esprimono saggezza popolare e hanno un significato profondo, sicuramente è da menzionare “ l’Estate di San Martino” che indica quella diffusa presenza di bel tempo che, nei giorni intorno alla prima decade di Novembre, caratterizza il clima e dovuta, secondo la leggenda, alla volontà di Dio di ricordare il nobile gesto del Santo. Martino nacque, da genitori pagani, intorno al 316 d.C. in Pannonia (l’odierna Ungheria), a Sabaria. Figlio di un Ufficiale dell’Esercito romano, si arruola nella cavalleria imperiale prestando poi servizio in Gallia diventando Comandante del corpo di guardia nella città di Amiens, dove visse l’esperienza che cambiò per sempre la sua vita e lo consegnò alla storia, alla leggenda e alla santità. Una notte di novembre mentre usciva a cavallo da una delle porte della città francese di Amiens, per ispezionare i posti di guardia il cielo era coperto, piovigginava e tirava un vento gelido che penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere era avvolto nel suo ampio mantello di soldato. Ma ecco che lungo la strada c’è un povero vecchio coperto soltanto di stracci, spinto dal vento, barcollante e tremante per il freddo. Martino, impietosito, pensa come fare per dargli un po’ di sollievo. Basterebbe una coperta, ma non ne ha. Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe comprarsi una coperta o un vestito; ma il cavaliere non ha con sé nemmeno una moneta. Ha quel pesante mantello che lo copre tutto. Gli viene un’idea, si toglie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà una metà al poveretto. “Dio ve ne renda merito!”, balbetta il mendicante, e sparisce. Martino, contento di avere fatto la carità, sprona il cavallo e se ne va sotto la pioggia incessante. Ma dopo qualche ora ecco che smette di piovere, il vento si calma. Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa sereno, l’aria si fa mite. Il sole comincia a riscaldare la terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo mantello. La notte seguente in sogno, Cristo gli apparve rivestito di quello stesso mantello. Ecco l’estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per festeggiare un bell’atto di carità ed anche per ricordarci che la carità verso gli indigenti è il dono più gradito a Dio. Ed è in quest’ottica che l’Associazione “VENTO SOLIDALE – ONLUS” promuove la campagna “ESTATE DI S.MARTINO SOLIDALE” a favore del progetto “UN TRATTORE PER KAKIRI” (Uganda), finalizzato all’acquisto di un trattore della classe B (Utility) per la comunità di Kakiri (Uganda), al fine di consentire lo sviluppo economico e sociale di quella comunità. Tutti i dettagli del progetto sul nostro sito web: www.ventosolidaleonlus.altervista.org RENDIAMO SOLIDALE L’ESTATE DI S.MARTINO ! Effettua una donazione (di qualsiasi entità) con un bonifico bancario su c/c BCC Roma IBAN IT 32 J 08327 39030 000000010327 intestato all’Associazione ”VENTO SOLIDALE-ONLUS” con la causale “Un trattore per Kakiri”. SOSTENIAMO LA COMUNITA’ DI KAKIRI ! DONA ORA!

