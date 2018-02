Il Museo archeologico "incontra" l'Esercito di terracotta

Da ottobre è una delle mostre di maggiore sucesso a Napoli. E la folla per l'Esercito cinese di terracotta non sembra voler diminuire, tanto da prorogare la scadenza, prevista per la fine di gennaio, ad aprile 2018.

Intorno all'esposizione delle statue che Qin Shi Huangdi , imperatore della Cina di 2.200 anni fa, volle nella sua tomba perché difendessero la sua anima anche nell'aldilà, continuano a essere dedicati eventi speciali. L'esercito di terracotta, ospitato nella Basilica dello Spirito Santo di Napoli, ha incontrato gli esperti del Museo archeologico nazionale. Amelia Menna, archeologa del MANN, ha offerto agli astanti un approfondimento sulle radici storiche in cui è nata quest'opera mastodontica, per la quale fu necessario il lavoro di 720mila artigiani. Svelati segreti e curiosità che hanno caratterizzato il ritrovamento delle statue in Cina e come sono arrivate fino a Napoli.

Quella napoletana è la prima tappa italiana della mostra. Una scelta che, visto l'enorme successo, si è rivelata particolarmente felice.