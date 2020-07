L'Esercito per il sociale: base di Capo Miseno a disposizione per un campo estivo

E' iniziato da qualche giorno, presso la Base Logistica Addestrativa di Capo Miseno, il campo estivo intitolato "Fatti più in là", organizzato dall'Associazione "Figli in Famiglia" al quale stanno partecipando bambini dai 4 ai 13 anni e adolescenti dai 14 ai 18 anni.

Per l'occasione l'Esercito ha messo a disposizione la base di Capo Miseno; in particolare i piccoli ospiti potranno usufruire dei servizi offerti dalla struttura per due giorni a settimana.

L'iniziativa è stata possibile grazie all'ottimo rapporto e alla sinergia, ormai consolidata, tra il Comando delle Forze Operative Sud e le Associazioni del territorio che operano nel campo del sociale, da sempre supportate dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

La Presidente dell'Associazione Carmela Manco, nell'esprimere il proprio ringraziamento all'Esercito e in particolare al Comando delle Forze Operative Sud per l'accoglimento della richiesta, ha sottolineato l'importanza della presenza delle Istituzioni al fianco del mondo delle Associazioni e come tale sinergia sia un considerevole segnale per la cittadinanza che, soprattutto in questo difficile momento legato alla pandemia da COVID-19, vede nei militari un punto di riferimento.

Durante il campo estivo, i bambini e i ragazzi, oltre ad essere impegnati in attività educative e formative, trascorreranno al mare intere giornate in maniera sana e in totale sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, per vivere un'estate bella e indimenticabile nonostante le limitazioni legate all'attuale emergenza sanitaria.