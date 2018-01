Napoli e l’Epifania: la leggenda della Befana

“Epifania, tutte le feste si porta via”. Ebbene sì, le feste stanno terminando ma a consolarci ci penseranno i dolciumi della calza. Questa notte, la Befana, a cavallo della sua magica scopa, scivolerà sui tetti, scenderà nei camini e riempirà di doni e dolci le calze che i bimbi hanno lasciato per lei appese al camino, accanto alla finestra e ai piedi del letto. Chi si è comportato bene riceverà caramelle e cioccolata, chi è stato più cattivello avrà solo carbone. La notte dell’Epifania, tra il 5 e il 6 gennaio, è ritenuta magica: si dice che gli animali parlino nelle stalle e nei boschi circostanti. A Napoli questa festa è molto importante, basti pensare che il 6 gennaio a Piazza Mercato, il centro della vita napoletana degli ultimi 800 anni, si svolge puntualmente il mercatino della Befana. Dolciumi, musica, giocatoli e luci colorano la piazza: il clima allegro e gioiso ricorda quasi una festa di paese.

Ma che origini ha la Befana? Perchè Napoli la festeggia con così tanto affetto? Sembra che, come la gran parte delle feste religiose, sia stata rubata ai latini. Secondo un’antica leggenda, dodici giorni dopo il solstizio di dicembre, la bellissima dea Diana (la dea legata alla cacciagione e alla vegetazione) volava sui campi per promettere fertilità e i romani si scambiavano un dono di buon augurio per l’anno nuovo. A partire dal IV secolo d.c. la Chiesa Romana iniziò a condannare tutti i riti e le credenze pagane, definendole frutto di influenze sataniche. Nel Medioevo una donna che volava, per giunta a cavallo di una scopa (che ai tempi dei romani significa purificazione) come poteva salvarsi dalla cesura!? Ma nonostante ciò l'antica figura pagana femminile entrò gradualmente a far parte del Cristianesimo, come una sorta di dualismo tra il bene e il male. La festa romana di Diana fu, infatti, “riciclata” con questa favoletta... Si racconta che i Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni a una signora anziana. Malgrado le loro insistenze, affinché li seguisse per far visita al piccolo, la donna non uscì di casa per accompagnarli. In seguito, pentita di non essere andata con loro, dopo aver preparato un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli, senza riuscirci. Così si fermò a ogni casa che trovava lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Secondo una versione della storia la Befana girerebbe per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi perdonare; secondo un’altra versione, continuerebbe a portare doni a tutti i bambini con la speranza di incontrare, prima o poi, il Messia. Dopo aver letto questa storia, si comprenderà facilmente come Napoli e la Befana abbiano sin dalla notte dei tempi un legame così forte. Sono simili, sono entrambe magiche, sono entrambe “vecchie” ma sagge, e nonostante siano state maltrattate nel tempo, ricordano sempre un passato di grande bellezza e prosperità.