Enzo Avitabile vince il premio Morricone per le musiche di "Indivisibili"

Nuovo successo per Enzo Avitabile: l'artista ha vinto il premio Morricone per le musiche di "Indivisibili" di Edoardo De Angelis dopo il trionfo ai David di Donatello. Il film ha vinto anche il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore a Attilio De Razza, Pierpaolo Verga e il Premio Piero Tosi per i migliori costumi a Massimo Cantini Parrini.

Il premio verrà consegnato da Margarethe von Trotta, presidente del Bif&st, e da Felice Laudadio, direttore artistico, domenica 27 aprile al Teatro Petruzzelli di Bari.