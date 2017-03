Games of thrones, Emilia Clarke a Napoli per uno spot: fan in delirio per la regina dei draghi

Emilia Clarke sul set dello spot 'The One' di Dolce&Gabbana in Via dei Tribunali. Dopo Kit Harington che interpreta l'enigmatico Jon Snow, ecco sbarcare a Napoli anche una delle attrici più amate di Games of Thrones, Daenerys Targaryen (la regina dei draghi).

Set blindatissimo per lo spot di Matteo Garrone. Fans in visibilio che cercano di attirare l'attenzione dell'attrice.