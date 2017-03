Standing ovation, Emanuele interpreta Carosone e Pino Daniele

Terza puntata ieri sera su Rai1 di Standing Ovation, il nuovo programma tv di Antonella Clerici.

Concorrenti dello show ragazzi dagli 8 ai 17 anni che si esibiscono in coppia con i propri genitori. A presiedere la giuria Nek, Romina Power e Loredana Bertè, oltre ad un panel di 300 persone.

Grande exploit per Emanuele Doria, 9 anni, che si è esibito per la terza volta con il padre 46enne Luigi e ieri sera anche con la nonna, interpretando “Tu vuo’ fa l’americano” di Renato Carosone. Emanuele e Luigi, originari di Melito, hanno anche cantato Napule è di Pino Daniele raccogliendo un giudizio non proprio esaltante di Loredana Bertè: "Io mi sono alzata per Pino. Questa canzone va sussurrata, Pino la cantava con un filo di voce. L'avete massacrata".

Tra gli ospiti della serata Gigi D'Alessio, che ha cantato "La prima stella" e un medley, composto da: "Ora", "Non dirgli mai", "Quanti amori".

Clerici su D'Alessio: "Sono felice quando vieni a trovarmi". La risposta di Gigi: "Anche io ti voglio bene perché sei una persona normale. E oggi la normalità è un optional".