Elio: "Sanremo sarà l'ultimo atto con le Storie Tese. Ecco cosa penso di Napoli"

Saluteranno il grande pubblico dal palco dell'Ariston di Sanremo, durante la loro quarta partecipazione al Festival della canzone italiana. Poi, tra Elio e le Storie Tese e lo scioglimento rimarranno solo le date del tour d'addio. Ai microfoni di Napolitoday è proprio Elio, al secolo Stefano Berisani, a spiegare che non ci saranno ripensamenti. "Quel giorno doveva essere già arrivato, poi abbiamo cambiato idea concedendoci un ltimo tour per le tantissime richieste dei fan. Ci hanno sorpreso".

Tornano a Sanremo, dove mancavano dal 2013 con la Canzone mononota. Resta memorabile la partecipazione del 1996, quando con la Terra dei cachi sfiorarono la vittoria: "Non ho mai capito se ci hanno scippato il primo posto per favorire Ron. Resta che quel Festival viene ricordato per la nostra canzone".

Con Elio e le Storie Tese si chiude un epoca tracciata da Skiantos e Squallor. Elio non vede eredi al momento: "Spero che qualcuno esca, anche se i ventenni di oggi sono un po pigri".